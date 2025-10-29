Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Результаты матчей МХЛ на 29 октября 2025 года

Сегодня, 29 октября, прошли восемь матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей МХЛ на 29 октября 2025 года:

«Омские Ястребы» – АКМ Новомосковск — 8:0;

«Ирбис» – «Чайка» — 2:1;

«Кузнецкие Медведи» – «Локо-76» — 2:1 Б;

«Белые Медведи» – «Толпар» — 3:2 Б;

«Красная Армия» – «Стальные Лисы» — 7:0;

«Динамо-Шинник» – МХК «Спартак» — 4:2;

МХК «Динамо-Карелия» – МХК «Динамо» СПб — 3:7;

«Академия СКА» – «СКА-1946» — 1:4.

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 31 очками после 17 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимают «Стальные Лисы», набравшие 31 очко после 18 матчей. Регулярный чемпионат МХЛ завершится 22 марта.