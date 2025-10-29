Скидки
Главная Хоккей Новости

Результаты матчей МХЛ на 29 октября 2025 года

Результаты матчей МХЛ на 29 октября 2025 года
Сегодня, 29 октября, прошли восемь матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей МХЛ на 29 октября 2025 года:

«Омские Ястребы» – АКМ Новомосковск — 8:0;
«Ирбис» – «Чайка» — 2:1;
«Кузнецкие Медведи» – «Локо-76» — 2:1 Б;
«Белые Медведи» – «Толпар» — 3:2 Б;
«Красная Армия» – «Стальные Лисы» — 7:0;
«Динамо-Шинник» – МХК «Спартак» — 4:2;
МХК «Динамо-Карелия» – МХК «Динамо» СПб — 3:7;
«Академия СКА» – «СКА-1946» — 1:4.

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 31 очками после 17 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимают «Стальные Лисы», набравшие 31 очко после 18 матчей. Регулярный чемпионат МХЛ завершится 22 марта.

