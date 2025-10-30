Двукратный обладатель Кубка Стэнли возглавит юниорский клуб из-за смерти дочери тренера

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Нападающий «Флориды Пантерз» Брэд Маршан возьмёт на себя обязанности главного тренера клуба из американской провинции Новая Шотландия «Марч энд Миллс Ко Хантерс» вместо специалиста Джей Пи Маккаллума, который покинул расположение клуба юниорской лиги из-за смерти дочери. Об этом сообщает официальный сайт лиги MHL.

Отмечается, что Маршан возьмёт на себя данные обязанности тренера вместе с экс‑хоккеистом «Бостон Брюинз» и «Лос‑Анджелес Киннгз» Эндрю Боднарчуком. В качестве тренера 37-летний Маршан проведёт один матч.

Маккаллум является старым другом Маршана. Дочь тренера «Марч энд Миллс Ко Хантерс» скончалась в 10-летнем возрасте от рака.

В текущем сезоне на счету 37-летнего канадца 8 (3+5) очков в восьми играх.

