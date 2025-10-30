Проворов, Марченко и Воронков забили полностью русский гол в матче с «Торонто»
В эти минуты в Коламбусе на стадионе «Нейшнвайд-Арена» проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимает «Торонто Мэйпл Лифс».
НХЛ — регулярный чемпионат
30 октября 2025, четверг. 02:30 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
6 : 3
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Силлинджер (Койл, Оливье) – 06:56 2:0 Веренски (Койл, Оливье) – 11:16 2:1 Бле (Маккейб, Лоренц) – 22:43 3:1 Проворов (Воронков, Марченко) – 28:33 4:1 Силлинджер (Койл, Веренски) – 33:24 5:1 Фаббро (Оливье, Силлинджер) – 36:58 6:1 Оливье (Койл) – 47:50 6:2 Таварес (Нис, Робертсон) – 55:45 6:3 Робертсон (Доми, Бле) – 58:10
На момент написания новости завершился второй период. Счёт 5:1 в пользу хозяев. Третью шайбу в составе «Коламбуса» забросил российский защитник Иван Проворов. Ассистировали ему российские нападающие Кирилл Марченко и Дмитрий Воронков.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
«Коламбус» в последних пяти матчах одержал четыре победы. На данный момент команда занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции, записав в свой актив 10 очков.
Комментарии
