Проворов, Марченко и Воронков забили полностью русский гол в матче с «Торонто»

В эти минуты в Коламбусе на стадионе «Нейшнвайд-Арена» проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимает «Торонто Мэйпл Лифс».

На момент написания новости завершился второй период. Счёт 5:1 в пользу хозяев. Третью шайбу в составе «Коламбуса» забросил российский защитник Иван Проворов. Ассистировали ему российские нападающие Кирилл Марченко и Дмитрий Воронков.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

«Коламбус» в последних пяти матчах одержал четыре победы. На данный момент команда занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции, записав в свой актив 10 очков.