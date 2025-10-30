Тренер «Вашингтона» прокомментировал поражение команды в матче с «Далласом»
Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери прокомментировал поражение команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Даллас Старз» (0:1).
НХЛ — регулярный чемпионат
29 октября 2025, среда. 03:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
1 : 0
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Сегин (Хейсканен, Рантанен) – 20:43 (pp)
«Думаю, большую часть игры, особенно во втором и третьем периодах, мы действовали очень хорошо. Мы контролировали ход игры, имели большинство моментов, но сегодня просто не смогли их реализовать. Поэтому нельзя быть расстроенными или недовольными процессом — сегодня он был хорошим. Нам просто не удалось завершить эпизоды голами», — приводит слова Карбери официальный сайт клуба.
На данный момент «Вашингтон» занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, записав в свой актив 12 очков.
Комментарии
