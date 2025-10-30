Тренер «Вашингтона» прокомментировал поражение команды в матче с «Далласом»

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери прокомментировал поражение команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Даллас Старз» (0:1).

«Думаю, большую часть игры, особенно во втором и третьем периодах, мы действовали очень хорошо. Мы контролировали ход игры, имели большинство моментов, но сегодня просто не смогли их реализовать. Поэтому нельзя быть расстроенными или недовольными процессом — сегодня он был хорошим. Нам просто не удалось завершить эпизоды голами», — приводит слова Карбери официальный сайт клуба.

На данный момент «Вашингтон» занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, записав в свой актив 12 очков.