«Русский гол» защитника Проворова помог «Коламбусу» обыграть «Торонто»

В ночь с 29 на 30 октября мск на льду «Нейшнвайд-Арены» в Коламбусе (США, штат Огайо) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Коламбус Блю Джекетс» и «Торонто Мэйпл Лифс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 6:3.

Третья шайба «Коламбуса» на 29-й минуте игры стала полностью российской — защитник Иван Проворов отличился с передач нападающий Дмитрия Воронкова и Кирилла Марченко. Таким образом, эти игроки набрали по одному очку. Их одноклубник нападающий Егор Чинахов баллов за результативность не получил.

Остальные шайбы «Блю Джекетс» забросили Коул Силлинджер (дубль), Зак Веренски, Данте Фаббро и Мэтью Оливье. Авторами голов «Торонто» стали Сэмми Бле, Джон Таварес и Николас Робертсон.