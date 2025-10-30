«Русский гол» защитника Проворова помог «Коламбусу» обыграть «Торонто»
Поделиться
В ночь с 29 на 30 октября мск на льду «Нейшнвайд-Арены» в Коламбусе (США, штат Огайо) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Коламбус Блю Джекетс» и «Торонто Мэйпл Лифс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 6:3.
НХЛ — регулярный чемпионат
30 октября 2025, четверг. 02:30 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
6 : 3
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Силлинджер (Койл, Оливье) – 06:56 2:0 Веренски (Койл, Оливье) – 11:16 2:1 Бле (Маккейб, Лоренц) – 22:43 3:1 Проворов (Воронков, Марченко) – 28:33 4:1 Силлинджер (Койл, Веренски) – 33:24 5:1 Фаббро (Оливье, Силлинджер) – 36:58 6:1 Оливье (Койл) – 47:50 6:2 Таварес (Нис, Робертсон) – 55:45 6:3 Робертсон (Доми, Бле) – 58:10
Третья шайба «Коламбуса» на 29-й минуте игры стала полностью российской — защитник Иван Проворов отличился с передач нападающий Дмитрия Воронкова и Кирилла Марченко. Таким образом, эти игроки набрали по одному очку. Их одноклубник нападающий Егор Чинахов баллов за результативность не получил.
Остальные шайбы «Блю Джекетс» забросили Коул Силлинджер (дубль), Зак Веренски, Данте Фаббро и Мэтью Оливье. Авторами голов «Торонто» стали Сэмми Бле, Джон Таварес и Николас Робертсон.
Комментарии
- 30 октября 2025
-
05:15
-
04:56
-
04:26
-
03:31
- 29 октября 2025
-
23:50
-
23:40
-
23:30
-
23:18
-
23:10
-
23:08
-
23:05
-
23:03
-
23:01
-
22:59
-
22:54
-
22:48
-
22:47
-
22:44
-
22:43
-
22:41
-
22:39
-
22:38
-
22:36
-
22:35
-
22:32
-
22:30
-
22:29
-
22:27
-
22:21
-
22:19
-
22:17
-
22:15
-
22:13
-
22:07
-
21:56