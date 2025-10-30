Скидки
«Коламбус» выиграл пять из шести последних матчей и поднялся в зону плей-офф

«Коламбус Блю Джекетс» продлил победную серию в регулярном чемпионате НХЛ до трёх матчей, выиграв при этом пять встреч из последних шести. В ночь с 29 на 30 октября мск «Коламбус» победил на своей площадке «Торонто Мэйпл Лифс» со счётом 6:3, забив при этом полностью российский гол.

НХЛ — регулярный чемпионат
30 октября 2025, четверг. 02:30 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
6 : 3
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Силлинджер (Койл, Оливье) – 06:56     2:0 Веренски (Койл, Оливье) – 11:16     2:1 Бле (Маккейб, Лоренц) – 22:43     3:1 Проворов (Воронков, Марченко) – 28:33     4:1 Силлинджер (Койл, Веренски) – 33:24     5:1 Фаббро (Оливье, Силлинджер) – 36:58     6:1 Оливье (Койл) – 47:50     6:2 Таварес (Нис, Робертсон) – 55:45     6:3 Робертсон (Доми, Бле) – 58:10    

До этого «Блю Джекетс» победили на выезде в овертайме «Баффало Сэйбрз» (4:3 OT) и также в гостях в серии буллитов «Питтсбург Пингвинз» (5:4 Б). Перед началом этой серии «Коламбус» проиграл дома «Вашингтон Кэпиталз» (1:5), чуть ранее выиграв в гостях у «Даллас Старз» (5:1) и дома у «Тампа-Бэй Лайтнинг» (3:2).

«Блю Джекетс» набрали 12 очков в 10 матчах и поднялись на седьмое место в Восточной конференции НХЛ — в зону плей-офф. Перед началом игры с «Торонто» клуб Дмитрия Воронкова, Кирилла Марченко, Егора Чинахова и Ивана Проворова находился на 11-м месте.

