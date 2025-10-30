«Коламбус» выиграл пять из шести последних матчей и поднялся в зону плей-офф

«Коламбус Блю Джекетс» продлил победную серию в регулярном чемпионате НХЛ до трёх матчей, выиграв при этом пять встреч из последних шести. В ночь с 29 на 30 октября мск «Коламбус» победил на своей площадке «Торонто Мэйпл Лифс» со счётом 6:3, забив при этом полностью российский гол.
До этого «Блю Джекетс» победили на выезде в овертайме «Баффало Сэйбрз» (4:3 OT) и также в гостях в серии буллитов «Питтсбург Пингвинз» (5:4 Б). Перед началом этой серии «Коламбус» проиграл дома «Вашингтон Кэпиталз» (1:5), чуть ранее выиграв в гостях у «Даллас Старз» (5:1) и дома у «Тампа-Бэй Лайтнинг» (3:2).
«Блю Джекетс» набрали 12 очков в 10 матчах и поднялись на седьмое место в Восточной конференции НХЛ — в зону плей-офф. Перед началом игры с «Торонто» клуб Дмитрия Воронкова, Кирилла Марченко, Егора Чинахова и Ивана Проворова находился на 11-м месте.
