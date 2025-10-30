Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Расписание матчей ВХЛ на 30 октября 2025 года

Сегодня, 30 октября, пройдут шесть матчей OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Расписание матчей ВХЛ на 30 октября 2025 года (время московское):

15:00. «Динамо-Алтай» – «Олимпия»;

15:00. «Сокол» – «Торос»;

15:00. «Металлург» Нк – «Молот»;

15:00. ХК «Норильск» – «Ижсталь»;

17:00. «СКА-ВМФ» – «Кристалл»;

19:00. «Динамо» Спб – «Дизель».

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет новокузнецкий «Металлург», набравший 31 очко в 19 матчах. Второе место занимает «Магнитка» с 30 очками после 20 встреч. Тройку замыкает «Нефтяник» (29 очков в 20 матчах).

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 матча. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.