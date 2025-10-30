Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Результаты матчей НХЛ на 30 октября 2025 года

В ночь на 30 октября прошёл очередной матч регулярного сезона-2025/2026 Национальной хоккейной лиги. Была сыграна одна встреча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей НХЛ на 30 октября 2025 года:

«Коламбус Блю Джекетс» – «Торонто Мэйпл Лифс» — 6:3.

Третья шайба «Коламбуса» на 29-й минуте игры стала полностью российской — защитник Иван Проворов отличился с передач нападающих Дмитрия Воронкова и Кирилла Марченко. Таким образом, эти игроки набрали по одному очку. Их одноклубник нападающий Егор Чинахов баллов за результативность не получил.

Западную конференцию Национальной хоккейной лиги с 16 очками после 11 матчей возглавляет «Юта Мамонт». Первое место в Восточной конференции НХЛ на данный момент занимает «Нью-Джерси Дэвилз», набравший 16 очков после 10 встреч. Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги завершится 17 апреля 2026 года.