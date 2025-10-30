Скидки
Джон Таварес стал пятым действующим хоккеистом с 500+ голами в НХЛ

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Джон Таварес забил свой 500-й гол в НХЛ. Канадский форвард отличился в матче с «Коламбус Блю Джекетс» (3:6) и стал пятым действующим хоккеистом, добравшимся до отметки в 500 голов в НХЛ.

НХЛ — регулярный чемпионат
30 октября 2025, четверг. 02:30 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
6 : 3
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Силлинджер (Койл, Оливье) – 06:56     2:0 Веренски (Койл, Оливье) – 11:16     2:1 Бле (Маккейб, Лоренц) – 22:43     3:1 Проворов (Воронков, Марченко) – 28:33     4:1 Силлинджер (Койл, Веренски) – 33:24     5:1 Фаббро (Оливье, Силлинджер) – 36:58     6:1 Оливье (Койл) – 47:50     6:2 Таварес (Нис, Робертсон) – 55:45     6:3 Робертсон (Доми, Бле) – 58:10    

Среди действующих хоккеистов минимум 500 голов забили: Евгений Малкин — 517, Стивен Стэмкос – 583, Сидни Кросби – 633, Александр Овечкин – 899. Отметим, что наиболее близок к попаданию в этот список нападающий «Детройт Ред Уингз» Патрик Кейн, в активе которого 494 шайбы.

В истории лиги Таварес стал 49-м хоккеистом с 500 голами в НХЛ. Джон набрал 1128 (500+628) очков в 1195 матчах в НХЛ.

Таварес взял деньги игрока третьего звена. Звезда НХЛ сделал большую скидку «Торонто»
