Джон Таварес стал пятым действующим хоккеистом с 500+ голами в НХЛ
Поделиться
Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Джон Таварес забил свой 500-й гол в НХЛ. Канадский форвард отличился в матче с «Коламбус Блю Джекетс» (3:6) и стал пятым действующим хоккеистом, добравшимся до отметки в 500 голов в НХЛ.
НХЛ — регулярный чемпионат
30 октября 2025, четверг. 02:30 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
6 : 3
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Силлинджер (Койл, Оливье) – 06:56 2:0 Веренски (Койл, Оливье) – 11:16 2:1 Бле (Маккейб, Лоренц) – 22:43 3:1 Проворов (Воронков, Марченко) – 28:33 4:1 Силлинджер (Койл, Веренски) – 33:24 5:1 Фаббро (Оливье, Силлинджер) – 36:58 6:1 Оливье (Койл) – 47:50 6:2 Таварес (Нис, Робертсон) – 55:45 6:3 Робертсон (Доми, Бле) – 58:10
Среди действующих хоккеистов минимум 500 голов забили: Евгений Малкин — 517, Стивен Стэмкос – 583, Сидни Кросби – 633, Александр Овечкин – 899. Отметим, что наиболее близок к попаданию в этот список нападающий «Детройт Ред Уингз» Патрик Кейн, в активе которого 494 шайбы.
В истории лиги Таварес стал 49-м хоккеистом с 500 голами в НХЛ. Джон набрал 1128 (500+628) очков в 1195 матчах в НХЛ.
Материалы по теме
Комментарии
- 30 октября 2025
-
09:35
-
09:20
-
09:10
-
09:00
-
08:35
-
08:30
-
08:10
-
05:46
-
05:15
-
04:56
-
04:26
-
03:31
- 29 октября 2025
-
23:50
-
23:40
-
23:30
-
23:18
-
23:10
-
23:08
-
23:05
-
23:03
-
23:01
-
22:59
-
22:54
-
22:48
-
22:47
-
22:44
-
22:43
-
22:41
-
22:39
-
22:38
-
22:36
-
22:35
-
22:32
-
22:30
-
22:29