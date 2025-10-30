Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Расписание матчей КХЛ на 30 октября 2025 года

Расписание матчей КХЛ на 30 октября 2025 года
Комментарии

Сегодня, 30 октября, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. Всего будет сыграно три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей КХЛ на 30 октября 2025 года (время московское):

19:00. «Торпедо» – «Лада»;
19:00. «Северсталь» – «Динамо» М;
19:10. «Динамо» Мн – «Амур».

Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги с 28 очками после 20 матчей возглавляет череповецкая «Северсталь». Первое место в Восточной конференции КХЛ на данный момент занимает магнитогорский «Металлург», набравший 32 очка после 21 игр.

Жми на газ в гонке за PS5! Играй в «Фанатский Экспресс»!
Жми на газ в гонке за PS5! Играй в «Фанатский Экспресс»!
ИГРАТЬ
Реклама
Рекламодатель: Реклама. 18+. ООО «Фортуна». ИНН 6164205110
2Ranymt44Dw

Регулярный чемпионат КХЛ завершится 20 марта. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года.

Календарь КХЛ
Таблица КХЛ
Материалы по теме
«Ак Барс» выиграл 10-й матч подряд, СКА приобрёл защитника «Спартака». Итоги дня в КХЛ
«Ак Барс» выиграл 10-й матч подряд, СКА приобрёл защитника «Спартака». Итоги дня в КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android