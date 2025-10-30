Расписание матчей КХЛ на 30 октября 2025 года

Сегодня, 30 октября, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. Всего будет сыграно три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей КХЛ на 30 октября 2025 года (время московское):

19:00. «Торпедо» – «Лада»;

19:00. «Северсталь» – «Динамо» М;

19:10. «Динамо» Мн – «Амур».

Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги с 28 очками после 20 матчей возглавляет череповецкая «Северсталь». Первое место в Восточной конференции КХЛ на данный момент занимает магнитогорский «Металлург», набравший 32 очка после 21 игр.

Регулярный чемпионат КХЛ завершится 20 марта. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года.