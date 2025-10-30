Расписание матчей МХЛ на 30 октября 2025 года

Сегодня, 30 октября, пройдут три матча регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей МХЛ на 29 октября 2025 года (время московское):

11:00. «Сахалинские Акулы» – «Тайфун»;

14:30. «Сибирские Снайперы» – МХК «Молот»;

18:30. «Спутник» – «Тюменский Легион».

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 31 очками после 17 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимают «Стальные Лисы», набравшие 31 очко после 17 матчей. Регулярный чемпионат Молодёжной хоккейной лиги завершится 22 марта.