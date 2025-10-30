Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Вообще не ожидал, что сыграю». Савиков — о дебюте за СКА

«Вообще не ожидал, что сыграю». Савиков — о дебюте за СКА
Комментарии

Защитник СКА Егор Савиков высказался о дебютном матче за петербургский клуб. В игре с «Сибирью» (3:2) Савиков отметился заброшенной шайбой.

Фонбет Чемпионат КХЛ
29 октября 2025, среда. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 2
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Короткий (Хайруллин, Мёрфи) – 04:55 (5x4)     1:1 Ткачёв (Ахияров, Аланов) – 07:23 (5x5)     2:1 Савиков (Ларионов, Воробьёв) – 35:50 (5x5)     3:1 Плотников (Бландизи) – 40:28 (5x5)     3:2 Чехович (Чуркин, Неколенко) – 58:48 (5x5)    

– Вообще не ожидал, что сыграю. Спасибо тренерскому штабу за доверие и ребятам за тёплый приём. Было легко играть. В первом периоде тяжеловато, потому что много пропустил. Но вошёл в игру со второго периода.

– Знали до матча, что будете играть в спецбригадах?
– Было собрание до матча, поэтому знал.

– Насколько было приятно забить в первом же матче?
– Конечно, приятно. Это придаст уверенность мне и команде. Надо работать дальше. Есть что улучшать, – сказал Савиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

Материалы по теме
Видео
СКА одержал победу над «Сибирью», у новосибирцев пятое поражение подряд
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android