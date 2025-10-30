«Вообще не ожидал, что сыграю». Савиков — о дебюте за СКА

Защитник СКА Егор Савиков высказался о дебютном матче за петербургский клуб. В игре с «Сибирью» (3:2) Савиков отметился заброшенной шайбой.

– Вообще не ожидал, что сыграю. Спасибо тренерскому штабу за доверие и ребятам за тёплый приём. Было легко играть. В первом периоде тяжеловато, потому что много пропустил. Но вошёл в игру со второго периода.

– Знали до матча, что будете играть в спецбригадах?

– Было собрание до матча, поэтому знал.

– Насколько было приятно забить в первом же матче?

– Конечно, приятно. Это придаст уверенность мне и команде. Надо работать дальше. Есть что улучшать, – сказал Савиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.