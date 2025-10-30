«Вообще не ожидал, что сыграю». Савиков — о дебюте за СКА
Защитник СКА Егор Савиков высказался о дебютном матче за петербургский клуб. В игре с «Сибирью» (3:2) Савиков отметился заброшенной шайбой.
Фонбет Чемпионат КХЛ
29 октября 2025, среда. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 2
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Короткий (Хайруллин, Мёрфи) – 04:55 (5x4) 1:1 Ткачёв (Ахияров, Аланов) – 07:23 (5x5) 2:1 Савиков (Ларионов, Воробьёв) – 35:50 (5x5) 3:1 Плотников (Бландизи) – 40:28 (5x5) 3:2 Чехович (Чуркин, Неколенко) – 58:48 (5x5)
– Вообще не ожидал, что сыграю. Спасибо тренерскому штабу за доверие и ребятам за тёплый приём. Было легко играть. В первом периоде тяжеловато, потому что много пропустил. Но вошёл в игру со второго периода.
– Знали до матча, что будете играть в спецбригадах?
– Было собрание до матча, поэтому знал.
– Насколько было приятно забить в первом же матче?
– Конечно, приятно. Это придаст уверенность мне и команде. Надо работать дальше. Есть что улучшать, – сказал Савиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.
