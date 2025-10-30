Джон Таварес поделился эмоциями от своей 500-й шайбы в НХЛ

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Джон Таварес поблагодарил партнёров по команде за достижение отметки в 500 голов в НХЛ. Форвард отметился заброшенной шайбой в матче с «Коламбус Блю Джекетс» (3:6).
«В эту игру играют ради командной победы, и всё дело в команде. И, знаете, хотелось бы, чтобы мой юбилейный гол оказал большее влияние на результат сегодняшнего матча. Но, конечно, впоследствии эти мгновения я буду ценить больше.
Конечно, в это вложено много сил и огромная поддержка со стороны многих людей, в основном моих товарищей по команде, тренеров и близких, моей семьи. Так что спасибо всем. Мне очень понравилось, и я просто хочу продолжать в том же духе», — цитирует Тавареса пресс-служба клуба.
В истории лиги Таварес стал 49-м хоккеистом с 500 голами в НХЛ. Джон набрал 1128 (500+628) очков в 1195 матчах в НХЛ.
