Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Джон Таварес поделился эмоциями от своей 500-й шайбы в НХЛ

Джон Таварес поделился эмоциями от своей 500-й шайбы в НХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Джон Таварес поблагодарил партнёров по команде за достижение отметки в 500 голов в НХЛ. Форвард отметился заброшенной шайбой в матче с «Коламбус Блю Джекетс» (3:6).

НХЛ — регулярный чемпионат
30 октября 2025, четверг. 02:30 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
6 : 3
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Силлинджер (Койл, Оливье) – 06:56     2:0 Веренски (Койл, Оливье) – 11:16     2:1 Бле (Маккейб, Лоренц) – 22:43     3:1 Проворов (Воронков, Марченко) – 28:33     4:1 Силлинджер (Койл, Веренски) – 33:24     5:1 Фаббро (Оливье, Силлинджер) – 36:58     6:1 Оливье (Койл) – 47:50     6:2 Таварес (Нис, Робертсон) – 55:45     6:3 Робертсон (Доми, Бле) – 58:10    

«В эту игру играют ради командной победы, и всё дело в команде. И, знаете, хотелось бы, чтобы мой юбилейный гол оказал большее влияние на результат сегодняшнего матча. Но, конечно, впоследствии эти мгновения я буду ценить больше.

Конечно, в это вложено много сил и огромная поддержка со стороны многих людей, в основном моих товарищей по команде, тренеров и близких, моей семьи. Так что спасибо всем. Мне очень понравилось, и я просто хочу продолжать в том же духе», — цитирует Тавареса пресс-служба клуба.

В истории лиги Таварес стал 49-м хоккеистом с 500 голами в НХЛ. Джон набрал 1128 (500+628) очков в 1195 матчах в НХЛ.

Материалы по теме
Джон Таварес стал пятым действующим хоккеистом с 500+ голами в НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android