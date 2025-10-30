Савиков: после перехода в СКА появилось облегчение. Было неприятно, но я отпустил это
Защитник СКА Егор Савиков высказался о переходе в петербургский клуб из «Спартака». Московский клуб получил денежную компенсацию, права на центрфорварда Марата Хуснутдинова и нападающего Максима Сельдемирова. Игрок обороны отметился заброшенной шайбой в дебютном матче за СКА с новосибирской «Сибирью» (3:2).
Фонбет Чемпионат КХЛ
29 октября 2025, среда. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 2
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Короткий (Хайруллин, Мёрфи) – 04:55 (5x4) 1:1 Ткачёв (Ахияров, Аланов) – 07:23 (5x5) 2:1 Савиков (Ларионов, Воробьёв) – 35:50 (5x5) 3:1 Плотников (Бландизи) – 40:28 (5x5) 3:2 Чехович (Чуркин, Неколенко) – 58:48 (5x5)
– Появилось ли облегчение после перехода? В том плане, что теперь можно сосредоточиться полностью на игре.
– Да, конечно. Было неприятно, но я отпустил эту ситуацию. Будем работать, – сказал Савиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.
В минувшем сезоне Егор провёл 49 матчей в КХЛ с учётом плей-офф, где отметился двумя заброшенными шайбами и 14 результативными передачами.
