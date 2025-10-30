Савиков: после перехода в СКА появилось облегчение. Было неприятно, но я отпустил это

Защитник СКА Егор Савиков высказался о переходе в петербургский клуб из «Спартака». Московский клуб получил денежную компенсацию, права на центрфорварда Марата Хуснутдинова и нападающего Максима Сельдемирова. Игрок обороны отметился заброшенной шайбой в дебютном матче за СКА с новосибирской «Сибирью» (3:2).

– Появилось ли облегчение после перехода? В том плане, что теперь можно сосредоточиться полностью на игре.

– Да, конечно. Было неприятно, но я отпустил эту ситуацию. Будем работать, – сказал Савиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

В минувшем сезоне Егор провёл 49 матчей в КХЛ с учётом плей-офф, где отметился двумя заброшенными шайбами и 14 результативными передачами.