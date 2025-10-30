Главный тренер «Вашингтона» оценил снижение результативности Александра Овечкина

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери заявил, что не стоит паниковать из-за низкой результативности российского нападающего Александра Овечкина. Россиянин забросил лишь две шайбы в 10 матчах и повторил свой антирекорд. В прошлом сезоне за 10 первых матчей Овечкин забросил шесть шайб.

«С Овечкиным всё хорошо. Он дважды отличился после вбрасываний. Просто шайбы не залетали у него в начале сезона, как и у многих в нашей команде. Это небольшое отличие от прошлого года. В прошлом сезоне, казалось, у него залетало всё подряд. Его процент реализованных бросков был заоблачным, лучшим в карьере, а теперь кажется, что за 10 игр ситуация немного перевернулась», — цитирует Карбери Monumental Sports Network.

Ранее Овечкин в стартовых 10 встречах сезона в карьере ни разу не забивал меньше, но трижды останавливался на отметке в две шайбы.