Хоккей Новости

Защитник СКА Савиков: удивился, что у команды была такая серия неудач

Защитник СКА Егор Савиков заявил, что был удивлён результатами петербургского клуба в текущем сезоне. На недавнем отрезке СКА проиграл восемь из девяти матчей.

– Со стороны видно, что команде нужно многое улучшить из-за неудачных серий?
– Когда пришёл на первую тренировку, вообще удивился, что была такая серия неудач. Мы немного поменяли тренировки, увидел хорошую рабочую этику с хорошим настроением. Это вылилось в две победы подряд, нужно это оставить и продолжать выигрывать, – сказал Савиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

На данный момент клуб располагается на девятом месте в таблице Западной конференции КХЛ.

