Хоккей

«Шанхай Дрэгонс» заключил просмотровый контракт с нападающим Остапом Сафиным

«Шанхай Дрэгонс» заключил просмотровый контракт с нападающим Остапом Сафиным
«Шанхай Дрэгонс» заключил просмотровый контракт с нападающим Остапом Сафиным, сообщает пресс-служба китайского клуба. Форвард будет выступать под номером 71.

За четыре матча текущего сезона в составе «Адмирала» Сафин не набрал ни одного очка. Сафин перешёл в «Трактор» по ходу прошлого сезона из тольяттинской «Лады». Он провёл в составе челябинцев 32 игры, в которых отметился четырьмя заброшенными шайбами и одной результативной передачей. В общей сложности в минувшем сезоне Остап провёл 40 встреч в регулярном чемпионате за обе команды, где отметился семью заброшенными шайбами и 11 результативными передачами. В плей-офф на счету хоккеиста 17 игр и два гола.

Всего в КХЛ форвард провёл 133 матча за «Трактор», «Ладу» и «Адмирал», набрав 56 (22+34) очков при показателе полезности «+9».

