«Шанхай Дрэгонс» заключил контракт до конца сезона с нападающим Троем Джозефсом

«Шанхай Дрэгонс» заключил контракт до конца сезона с канадским нападающим Троем Джозефсом, сообщает пресс-служба клуба. Ранее форвард расторг контракт с «Сочи».

В текущем сезоне Джозефс сыграл 10 матчей и набрал два очка, отдав две результативные передачи. На счету нападающего 0 заброшенных шайб.

Джозефс пополнил состав «Металлурга» в дедлайн сезона-2024/2025, перебравшись из тольяттинской «Лады» в результате обмена. За магнитогорскую команду Трой провёл 23 игры в регулярном чемпионате и заработал 13 (6+7) очков при показателе полезности «+7». В плей-офф в его активе четыре матча и 1 (1+0) результативный балл. Всего в КХЛ канадский нападающий провёл 124 матча, в которых набрал 56 очков — забросил 30 шайб и отдал 26 результативнх передач при показателе полезности «+4».

Материалы по теме
Официально
«Сочи» расторг контракт с нападающим Троем Джозефсом
