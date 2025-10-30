Скидки
Хоккей Новости

Артюхин: «Шанхайские Драконы» однозначно должны быть в зоне плей-офф

Аудио-версия:
Комментарии

Бывший нападающий клубов КХЛ Евгений Артюхин высказался о серии из пяти поражений «Шанхай Дрэгонс» и связал это с тем, что у команды отсутствовала полноценная предсезонная подготовка.

– Причина неудач может быть связана с тем, что команда начала сезон без предсезонки. И как раз сейчас, наверное, накопилась усталость, потому что не было предсезонки. И плюс они играют с хорошими соперниками. Я думаю, что это, скорее всего, связано с этим: команда без предсезонки и, видимо, силёнок уже не хватило и сейчас образовалась небольшая яма в эмоциональном состоянии.

– Какие вы видите перспективы «Шанхая»? Борьба со СКА за восьмое место?
– Я думаю, что да. Команда довольно хорошо себя проявляла, не считая этих неудач. «Шанхай» однозначно должен быть в зоне плей-офф, – цитирует Артюхина «Спорт день за днём».

«Шанхайские драконы» занимают шестое место в таблице Западной конференции.

