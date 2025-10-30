Владислав Третьяк: сейчас бессмысленно обсуждать с ИИХФ возвращение сборных России

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк заявил, что на данный момент нет смысла обсуждать с ИИХФ возвращение российских сборных на международные соревнования.

«Думаю, нам спрашивать у них [ИИХФ] о возвращении сборных России на турниры бесполезно, если нас даже не приглашают на конгрессы, мы только участвуем в них онлайн. Нам дали понять, что, пока не кончится специальная военная операция, нас не допустят ни при каких вариантах», — цитирует Третьяка ТАСС.

Следи за знаками на пути к победе – финиш уже близко! ИГРАТЬ

В 2022 году совет ИИХФ принял решение принять рекомендацию Международного олимпийского комитета о недопуске россиян на турниры. Каждый год совет организации собирается для обсуждения вопроса о возможном продлении санкций.