«Амбри-Пиотта» расторгла контракт с бывшим форвардом «Ак Барса» Ником Петаном

Хоккейный клуб «Амбри-Пиотта» сообщил, что канадский нападающий Ник Петан выразил желание расторгнуть контракт по личным причинам и клуб удовлетворил его просьбу. Форвард пополнил состав швейцарского клуба в межсезонье.

Петан выступал за «Ак Барс» с 2024 года. В прошедшем сезоне 30-летний форвард провёл 60 матчей (с учётом плей-офф), в которых забросил 13 шайб и сделал 37 результативных передач, набрав 50 очков.

Петан был выбран клубом «Виннипег Джетс» на драфте НХЛ 2013 года во втором раунде под общим 43-м номером. Также он выступал в НХЛ за «Торонто Мэйпл Лифс», Ванкувер Кэнакс» и «Миннесоту Уайлд», после чего перебрался в КХЛ.