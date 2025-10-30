Скидки
Генменеджер «Шанхая» — о Джозефсе: важно иметь выбор из разноплановых нападающих

Генменеджер «Шанхая» — о Джозефсе: важно иметь выбор из разноплановых нападающих
Комментарии

Генеральный менеджер «Шанхай Дрэгонс» Игорь Варицкий прокомментировал подписание контракта с нападающим Троем Джозефсом до конца текущего сезона.

«В связи с большим количеством травм мы вынуждены реагировать соответствующим образом. Иметь выбор из разноплановых нападающих важно для тренерского штаба, не будем забывать также про длину скамейки запасных и конкуренцию среди игроков. Трой Джозефс мастеровитый форвард, способный как решить момент индивидуально, так и подключить партнёров. Хорошо читает игру, может и забить, и отдать качественную передачу», — цитирует Варицкого пресс-служба китайского клуба.

