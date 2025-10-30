Капитан СКА Плотников: мы всей командой хотели бы видеть Голдобина в составе

Капитан СКА Сергей Плотников заявил, что хоккеисты команды хотели бы видеть нападающего Николая Голдобина в составе. Ранее главный тренер Игорь Ларионов раскритиковал игру форварда за отсутствие должной самоотдачи. Игрок не попадал в состав команды в четырёх играх за последний месяц.

«Я в любом случае буду поддерживать Колю, потому что он часть команды, часть корабля. Вижу ли я, что Голдобин не выкладывается? Мне сложно это комментировать. Если так говорит тренер, значит, это так. Но мы всей командой хотели бы видеть его в составе. Видеть его неординарные передачи и тот же розыгрыш большинства», — цитирует Плотникова ТАСС.

В нынешнем сезоне Голдобин сыграл 15 матчей, в которых забросил три шайбы и отдал семь голевых передач.