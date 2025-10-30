Изменено время начала домашнего матча «Барыса» с «Салаватом Юлаевым»

Изменено время начала домашнего матча «Барыса» с «Салаватом Юлаевым» в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, сообщает пресс-служба казахстанского клуба.

Для организации прямой трансляции на телевизионных каналах КХЛ ТВ лигой принято решение о переносе времени начала матча № 310 «Барыс» Астана – «Салават Юлаев» Уфа (21 ноября 2025 года) с 17:30 на 17:00 по московскому времени.

На данный момент «Барыс» занимает седьмое место в таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги. Казахстанский клуб имеет действующую двухматчевую серию поражений. В следующей игре «Барыс» встретится с челябинским «Трактором». Встреча пройдёт в Челябинске 31 октября и начнётся в 17:00 мск.