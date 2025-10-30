Канадский вратарь «Сибири» Доминге: мне нравится, как живут люди в России

Канадский вратарь «Сибири» Луи Доминге рассказал, что ему нравится в России, и отметил отношение людей и чистоту на улицах.

«Мне нравится, как живут люди в России. Они очень общительные и уважительные. Улицы чистые, люди заботятся о своём районе, дети выглядят счастливыми. Выступавшие в КХЛ игроки, с которыми я разговаривал, отзывались о России хорошо», — цитирует Доминге Metaratings.ru.

Доминге присоединился к «Сибири» летом 2025 года. Контракт с 33-летним голкипером рассчитан на один сезон. В текущем сезоне голкипер провёл за новосибирский клуб 10 матчей при коэффициенте надёжности 3,48 и отразил 90,5% бросков по воротам.