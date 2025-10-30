Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Канадский вратарь «Сибири» Доминге: мне нравится, как живут люди в России

Канадский вратарь «Сибири» Доминге: мне нравится, как живут люди в России
Комментарии

Канадский вратарь «Сибири» Луи Доминге рассказал, что ему нравится в России, и отметил отношение людей и чистоту на улицах.

«Мне нравится, как живут люди в России. Они очень общительные и уважительные. Улицы чистые, люди заботятся о своём районе, дети выглядят счастливыми. Выступавшие в КХЛ игроки, с которыми я разговаривал, отзывались о России хорошо», — цитирует Доминге Metaratings.ru.

Доминге присоединился к «Сибири» летом 2025 года. Контракт с 33-летним голкипером рассчитан на один сезон. В текущем сезоне голкипер провёл за новосибирский клуб 10 матчей при коэффициенте надёжности 3,48 и отразил 90,5% бросков по воротам.

Материалы по теме
«Нравится в России, вижу детей на улицах — они счастливы». Интервью с канадцем из «Сибири»
Эксклюзив
«Нравится в России, вижу детей на улицах — они счастливы». Интервью с канадцем из «Сибири»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android