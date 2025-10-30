«Хочу сказать спасибо отцу». Роман Ротенберг опубликовал поздравление с Днём тренера

Первый вице-президент ФХР и член совета директоров московского «Динамо» Роман Ротенберг опубликовал поздравление с Днём тренера. Неофициальный праздник отмечается в России ежегодно 30 октября. Ранее Ротенберг занимал пост главного тренера СКА.

«Сегодня отмечается День тренера – праздник людей, без которых невозможен успех в спорте. Быть тренером – значит не просто учить, а воспитывать и верить. Особенно это чувствуется в детском спорте. Именно детские тренеры первыми видят, как загораются глаза у ребят и кто стремится стать лучше. Они не только ставят технику и физику, но и формируют характер, дисциплину и уважение к труду. Это колоссальная ответственность и настоящая миссия.

В этот день хочу сказать огромное спасибо всем своим наставникам – моему отцу, который был моим первым тренером и примером профессионализма, а также великим мастерам отечественного хоккея: легендам, олимпийским чемпионам, участникам Суперсерии и мастерам спорта. Их опыт, подход и философия остаются для меня надёжным ориентиром и вдохновением в ежедневной работе», – написал Ротенберг в своём телеграм-канале.