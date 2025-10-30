«Нефтехимик» подписал контракт с нападающим Иваном Николишиным

«Нефтехимик» заключил контракт с нападающим Иваном Николишиным, сообщает пресс-служба нижнекамского клуба. Соглашение с игроком рассчитано до конца текущего чемпионата. Ранее форвард покинул «Барыс».

Минувший сезон 29-летний форвард начинал в омском «Авангарде», за который провёл 11 матчей и отметился лишь одной результативной передачей при показателе полезности «-2». По ходу сезона нападающий перешёл в «Барыс». В составе казахстанского клуба на счету Николишина 51 игра и 11 (4+7) очков.

Всего в Континентальной хоккейной лиге Иван сыграл 336 встреч, в которых набрал 133 очка — забросил 52 шайбы и отдал 81 результативную передачу с показателем полезности «-24».