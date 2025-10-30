В «Нефтехимике» оценили подписание контракта с Иваном Николишиным

Cпортивный директор ХК «Нефтехимик» Антон Марчинский оценил подписание контракта с нападающими Иваном Николишиным до конца текущего сезона.

«Иван быстрый, креативный нападающий, достаточно мастеровитый, который должен усилить конкуренцию в центральной линии. Также Иван способен добавить эффективности спецбригадам как меньшинства, так и большинства», — цитирует Марчинского пресс-служба нижнекамского клуба.

Минувший сезон 29-летний форвард начинал в омском «Авангарде», за который провёл 11 матчей и отметился лишь одной результативной передачей при показателе полезности «-2». По ходу сезона нападающий перешёл в «Барыс». В составе казахстанского клуба на счету Николишина 51 игра и 11 (4+7) очков.