Агентство Winners: нападающий Гараев и защитник Орлов покинут «Сочи»

Хоккейное агентство Winners сообщило, что нападающий Амир Гараев и защитник Михаил Орлов с большой долей вероятности покинут «Сочи».

«По итогам переговоров с хоккейным клубом «Сочи» принято совместное решение о начале поиска возможных вариантов обмена Амира Гараева и Михаила Орлова. Оба игрока продолжают тренировочный процесс в составе команды и сохраняют полную готовность к выполнению игровых задач. В настоящее время мы сосредоточены на поиске оптимальных решений для дальнейшего развития карьеры хоккеистов», — говорится в сообщении телеграм-канала агентства.

Гараев за четыре матча забросил одну шайбу, Орлов провёл 10 игр и набрал 2 (1+1) очка.