Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Агентство Winners: нападающий Гараев и защитник Орлов покинут «Сочи»

Агентство Winners: нападающий Гараев и защитник Орлов покинут «Сочи»
Комментарии

Хоккейное агентство Winners сообщило, что нападающий Амир Гараев и защитник Михаил Орлов с большой долей вероятности покинут «Сочи».

«По итогам переговоров с хоккейным клубом «Сочи» принято совместное решение о начале поиска возможных вариантов обмена Амира Гараева и Михаила Орлова. Оба игрока продолжают тренировочный процесс в составе команды и сохраняют полную готовность к выполнению игровых задач. В настоящее время мы сосредоточены на поиске оптимальных решений для дальнейшего развития карьеры хоккеистов», — говорится в сообщении телеграм-канала агентства.

Гараев за четыре матча забросил одну шайбу, Орлов провёл 10 игр и набрал 2 (1+1) очка.

Материалы по теме
В «Сочи» оценили переход нападающего Макса Эллиса из «Шанхайских Драконов»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android