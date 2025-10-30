«Северсталь» — «Динамо» М: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 19:00 мск

Сегодня, 30 октября, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Череповце состоится матч между местной «Северсталью» и московским «Динамо». Игра на стадионе «Ледовый дворец» начнётся в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Это будет первая игра команд из четырёх запланированных в текущем сезоне. На данный момент череповецкая «Северсталь» имеет восьмиматчевую победную серию. «Динамо» одержало две победы кряду.

«Северсталь» возглавляет Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги. Московское «Динамо» занимает седьмое место в таблице Запада КХЛ.