Канадский защитник «Авангарда» Лажуа назвал отличие России от Северной Америки

Канадский защитник «Авангарда» Лажуа назвал отличие России от Северной Америки
Канадский защитник «Авангарда» Максим Лажуа заявил, что в России намного чаще случаются аншлаги на матчах в отличие от Северной Америки.

– Прошло два месяца регулярного чемпионата КХЛ. Что тебя удивило больше всего за это время?
– Отметил для себя самое важное, что люди в России действительно здорово болеют хоккеем и замечательно поддерживают свои команды. Независимо от того, куда мы приезжаем, практически везде я вижу полные трибуны. Эта атмосфера невероятная, в этом плане есть отличие от Северной Америки, где далеко не все матчи собирают аншлаги.

– Какая команда за то время, которое ты в России, тебя впечатлила больше всех?
– Здесь очень много сильных команд. Первым в голову приходит чемпион прошлого сезона «Локомотив», также силён «Металлург», с «Автомобилистом» очень интересные матчи получаются. Вообще ещё не было такого, чтобы мы с кем-то встречались, а игра показалась бы лёгкой прогулкой, — цитирует Лажуа сайт КХЛ.

Ги Буше: третий период от «Авангарда» не понравился. «Барыс» почувствовал надежду
