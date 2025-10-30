Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Расписание матчей НХЛ на 31 октября 2025 года

В ночь на 31 октября продолжится регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги. Всего будет сыграно 11 встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей НХЛ на 31 октября 2025 года (время московское):

02:00. «Оттава Сенаторз» – «Калгари Флэймз»;

02:00. «Бостон Брюинз» – «Баффало Сэйбрз»;

02:00. «Тампа-Бэй Лайтнинг» – «Даллас Старз»;

02:00. «Филадельфия Флайерз» – «Нэшвилл Предаторз»;

02:30. «Каролина Харрикейнз» – «Нью-Йорк Айлендерс»;

03:00. «Виннипег Джетс» – «Чикаго Блэкхоукс»;

03:00. «Сент-Луис Блюз» – «Ванкувер Кэнакс»;

03:00. «Миннесота Уайлд» – «Питтсбург Пингвинз»;

04:00. «Эдмонтон Ойлерз» – «Нью-Йорк Рейнджерс»;

05:00. «Сан-Хосе Шаркс» – «Нью-Джерси Дэвилз»;

05:30. «Лос-Анджелес Кингз» – «Детройт Ред Уингз».