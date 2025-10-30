Скидки
Расписание матчей НХЛ на 31 октября 2025 года

В ночь на 31 октября продолжится регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги. Всего будет сыграно 11 встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей НХЛ на 31 октября 2025 года (время московское):

02:00. «Оттава Сенаторз» – «Калгари Флэймз»;
02:00. «Бостон Брюинз» – «Баффало Сэйбрз»;
02:00. «Тампа-Бэй Лайтнинг» – «Даллас Старз»;
02:00. «Филадельфия Флайерз» – «Нэшвилл Предаторз»;
02:30. «Каролина Харрикейнз» – «Нью-Йорк Айлендерс»;
03:00. «Виннипег Джетс» – «Чикаго Блэкхоукс»;
03:00. «Сент-Луис Блюз» – «Ванкувер Кэнакс»;
03:00. «Миннесота Уайлд» – «Питтсбург Пингвинз»;
04:00. «Эдмонтон Ойлерз» – «Нью-Йорк Рейнджерс»;
05:00. «Сан-Хосе Шаркс» – «Нью-Джерси Дэвилз»;
05:30. «Лос-Анджелес Кингз» – «Детройт Ред Уингз».

Календарь НХЛ
Таблица НХЛ
