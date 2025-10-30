Защитник СКА Зайцев: главное — не погружаться в эйфорию от побед

Защитник СКА Никита Зайцев после двух побед подряд поделился ожиданиями от ближайших матчей с «Локомотивом» (31 октября), московским «Динамо» (4 ноября) и «Шанхайскими Драконами» (6 ноября).

– Впереди вас ждут очень тяжёлые матчи с «Локомотивом», московским «Динамо» и «Шанхаем». Две последние победы прибавили команде сил и эмоций, особенно на фоне недавнего кризиса?

– Конечно, прибавили, но матчи будут невероятно тяжёлыми. Главное — направить свои накопленные эмоции в правильное русло, а не погружаться в эйфорию от побед, — приводит слова Зайцева Metaratings.

СКА с 20 очками в активе занимает девятое место в турнирной таблице Запада.