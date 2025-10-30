Скидки
«Он становится настоящей суперзвездой». Обладатель Кубка Стэнли — о Капризове

Обладатель Кубка Стэнли в составе «Лос-Анджелес Кингз» Мариан Габорик высоко оценил значимость российского нападающего Кирилла Капризова для «Миннесоты Уайлд».

«Кирилл собирается побить все рекорды. Он становится настоящей суперзвездой. Капризов уже является ею, что очевидно, подписал крупный контракт — это то, что нужно фанатам «Уайлд». Надеюсь, это сработает для обеих сторон», — приводит слова Габорика The Athletic.

Капризов в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги провёл 11 матчей, в которых забросил шесть шайб и отдал девять результативных передач. «Миннесота» проиграла 8 матчей из 11 в регулярном чемпионате и занимает 13-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав девять очков.

