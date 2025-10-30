«Парня жалко, может, где-то оступился один раз». Каменский — о допинге Ивана Морозова

Олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли, советник президента «Спартака» Валерий Каменский прокомментировал отстранение нападающего красно-белых Ивана Морозова за кокаин. Ранее хоккеист признался в употреблении наркотика и извинился перед клубом и болельщиками. На данный момент Морозов отстранён от матчей и тренировок.

«Парня жалко, может, где-то оступился один раз. Пока нет никакой конкретики по возвращению Ивана на лёд. Ещё ничего не ясно. Но он должен играть, у хоккеистов короткая карьера. Дай бог, чтобы всё сложилось, он вернулся. Если такой игрок не будет валять дурака, то очень поможет команде. Морозов нужен «Спартаку», он это доказывал своей игрой», — приводят слова Каменского «Известия».