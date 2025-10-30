Скидки
Плющев — о победной серии «Ак Барса»: были серьёзные беседы с руководством республики

Бывший тренер сборной России Владимир Плющев оценил 11-матчевую победную серию казанского «Ак Барса».

«Как тренеры, так и хоккеисты сделали определённые выводы из неудачного старта сезона. Судя по всему, были серьёзные беседы и с руководителями республики. По своему опыту знаю, что в Татарстане хоккей — спорт номер один. Отмечу, что клуб точечно усиливался — не игроками, которые где-то когда-то были звёздами, а реально боевыми единицами. Им находили место, чтобы лучше реализовать их качества. В итоге это дало результат, который мы видим», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».

Команда Анвара Гатиятулина не уступает в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) весь октябрь. В последний раз в лиге казанцы проигрывали 29 сентября, когда уступили «Автомобилисту» в Екатеринбурге со счётом 1:4. С тех пор у команды 11 побед.

