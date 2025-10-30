ФХР поздравила с днём рождения форварда «Рейнджерс» Артемия Панарина

Федерация хоккея России поздравила с днём рождения форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина.

«Артемию Панарину – 34. Сегодня день рождения отмечает российский нападающий Артемий Панарин. Чемпион мира среди молодёжных команд 2011 года, серебряный призёр ЧМ-2015, бронзовый призёр ЧМ-2016 и ЧМ-2017.

Желаем счастья, здоровья, успехов и удачи в карьере! Помним тот самый МЧМ в Баффало, когда Артемий добыл вместе с остальными ребятами историческую победу для нашей страны!» — сказано в сообщении ФХР.

В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги Панарин забросил две шайбы и отдал пять голевых передач в 11 играх.