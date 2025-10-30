«Давайте не будем списывать Евгения со счетов». Трёхкратный чемпион мира — о Кузнецове

Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко прокомментировал игру нападающего «Металлурга» Евгения Кузнецова в нынешнем сезоне КХЛ.

«Рано или поздно у всех карьера близится к завершению, просто не хочется, чтобы таким образом шла к концу. По матчам, в которых играл Кузнецов, скажу, что у него большое мастерство, опыт, уверенность. Он не выпадает из игры «Металлурга». Давайте не будем раньше времени списывать Евгения со счетов», — приводит слова Терещенко «Советский спорт».

На данный момент Кузнецов записал на свой счёт восемь матчей за магнитогорский клуб, в которых отметился пятью результативными передачами. Форвард не появился в третьем периоде встречи с «Ак Барсом» (0:4). Общее время игрока на льду составило 5.03.