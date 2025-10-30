Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Давайте не будем списывать Евгения со счетов». Трёхкратный чемпион мира — о Кузнецове

«Давайте не будем списывать Евгения со счетов». Трёхкратный чемпион мира — о Кузнецове
Комментарии

Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко прокомментировал игру нападающего «Металлурга» Евгения Кузнецова в нынешнем сезоне КХЛ.

«Рано или поздно у всех карьера близится к завершению, просто не хочется, чтобы таким образом шла к концу. По матчам, в которых играл Кузнецов, скажу, что у него большое мастерство, опыт, уверенность. Он не выпадает из игры «Металлурга». Давайте не будем раньше времени списывать Евгения со счетов», — приводит слова Терещенко «Советский спорт».

На данный момент Кузнецов записал на свой счёт восемь матчей за магнитогорский клуб, в которых отметился пятью результативными передачами. Форвард не появился в третьем периоде встречи с «Ак Барсом» (0:4). Общее время игрока на льду составило 5.03.

Материалы по теме
Разин не стал отвечать на вопрос об отсутствии Кузнецова в третьем периоде
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android