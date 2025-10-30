Скидки
Клуб ВХЛ «Динамо» Санкт-Петербург назвал имя нового главного тренера

Клуб ВХЛ «Динамо» Санкт-Петербург назвал имя нового главного тренера
Специалист Сергей Пушков назначен новым главным тренером «Динамо» Санкт-Петербург. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Напомним, 29 октября 2025 года бывший главный тренер «Динамо» Санкт-Петербург Игорь Ефимов вернулся к работе с молодёжной командой.

Отмечается, 61-летний Пушков возвращается в родной Петербург и вновь приступает к работе с клубом, который возглавлял с 2021 по 2023 год. Трижды его признавали лучшим тренером Беларуси, под его руководством белорусский «Неман» несколько раз брал главный трофей страны. Параллельно с клубной карьерой успевал работать и с национальными сборными, в том числе выводил сборную Беларуси на матчи чемпионата мира 2018 года. В ВХЛ также два сезона тренировал «СКА-Карелию». Вместе с Пушковым динамовцы в сезоне-2021/2022 стали вице-чемпионами ВХЛ, уступив в финале Кубка Петрова тюменскому «Рубину».

Покинув клуб весной 2023 года, Пушков в следующем же году завоевал очередные серебряные медали в качестве главного тренера белорусского «Бреста». В прошлом сезоне входил в тренерский штаб минского «Динамо» и возглавлял новополоцкий «Химик», также выступающий в белорусской Экстралиге.

