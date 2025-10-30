Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Евгений Кузнецов отреагировал на слова Разина про чемпиона и алкоголика

Евгений Кузнецов отреагировал на слова Разина про чемпиона и алкоголика
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Металлурга» Евгений Кузнецов отреагировал на слова главного тренера магнитогорского клуба Андрея Разина, который заявил: «Или он останется в памяти как чемпион мира, обладатель Кубка Стэнли, или, если называть вещи своими именами, как алкоголик».

— Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин, говоря о вас публично, заметил, что вы можете остаться в памяти либо чемпионом, либо условным алкоголиком. Лично вам он то же самое сказал?
— Один в один. Можно цепляться к словам, а можно погрузиться в их смысл и увидеть, какой был посыл. Я спокойно отнесся к этим словам, потому что понял, что Разин имел в виду. Мне по душе такое общение, когда тебе все говорят прямо, а не какими-то заковырками, где-то за спиной. Тем более я один из ветеранов. Кому, как не мне, быть примером для молодых ребят. Они смотрят, как я на какие-то вещи реагирую, как себя веду, — цитирует Кузнецова «Российская газета».

Материалы по теме
«Или остаёшься в памяти как чемпион мира, или как алкоголик». Разин — о словах Кузнецову
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android