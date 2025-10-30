Вячеслав Быков дал прогноз на результаты «Барыса» в текущем сезоне КХЛ

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков спрогнозировал результаты «Барыса» в нынешнем сезоне КХЛ.

«Барыс» важно оставить в КХЛ, так как страна, которую он представляет, является стратегическим партнёром России. В Казахстане всегда была сильная хоккейная школа, пусть и сейчас она переживает не лучшие времена. Я допускаю, что «Барыс» попадёт в плей-офф и пройдёт в нём первую стадию, для этого есть все предпосылки», — приводит слова Быкова LiveResult.

Отметим, на данный момент астанинский клуб занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции с 19 очками после 21 встречи.