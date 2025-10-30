Главный тренер «Айлендерс» Руа заявил, что Александр Романов вернётся в ближайшей игре
Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Патрик Руа заявил, что российский защитник Александр Романов, который находился в списке травмированных, вернётся на лёд в ближайшей игре. Слова Руа приводит журналист Эндрю Гросс на своей странице в социальной сети Х.
Отметим, Романов был внесён в список травмированных 20 октября 2025 года в связи с повреждением верхней части тела. В нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги на счету Романова четыре игры без набранных очков.
В ближайшей встрече «Нью-Йорк Айлендерс» встретятся в гостях с «Каролиной Харрикейнз». Матч состоится в ночь на 31 октября и начнётся в 2:30 мск.
НХЛ — регулярный чемпионат
31 октября 2025, пятница. 02:30 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Не начался
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
