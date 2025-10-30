Скидки
Кузнецов: очень благодарен Ротенбергу, если позовут в «Россию 25», первым же рейсом поеду

Кузнецов: очень благодарен Ротенбергу, если позовут в «Россию 25», первым же рейсом поеду
Нападающий «Металлурга» Евгений Кузнецов рассказал о своём отношении к первому вицу-президенту ФХР и члену совета директоров московского «Динамо» Роману Ротенбергу и заявил о желании сыграть за сборную «Россия 25».

— Если позовут играть за «Россию 25», поедете?
— С удовольствием. Вот знаете, тоже спрашивают, а поздороваетесь ли с Романом Борисовичем? Да у нас отличные отношения. Этот человек очень много сделал для меня, для семьи, как и вся организация СКА. Очень благодарен ему. После дебютной игры за «Магнитку» одно из первых сообщений было от Ротенберга.

Если позовут, первым же рейсом сяду и поеду играть за сборную. Для меня это всегда награда. Я долго играл в НХЛ, не было возможности сыграть за сборную перед своими болельщиками. И, наконец, в прошлом году в Питере выступил на Кубке Первого канала. Столько эмоций! Пусть в соперниках были не шведы с финнами, накал страстей нисколько не угас. Игры боевые получились. Дети у меня всю эту обстановку увидели, гимн пели, — цитирует Кузнецова «Российская газета».

