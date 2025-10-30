Эмоции нападающего «Динамо» Комтуа по ходу дерби с ЦСКА в КХЛ
Нападающий московского «Динамо» Максим Комтуа стал героем шоу «Хороший гол: Игрок», вышедшего на Кинопоиске. с озвучкой студии «Кубик в кубе». Действие разворачивается 10 октября во время матча «Динамо» с ЦСКА, который закончился со счетом 4:3 в пользу «Динамо» после серии буллитов.
Фонбет Чемпионат КХЛ
10 октября 2025, пятница. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 3
Б
ЦСКА
Москва
0:1 Саморуков (Мингачёв) – 07:04 (5x4) 0:2 Гурьянов (Долженков, Гарднер) – 13:16 (5x5) 0:3 Спронг (Зернов, Коваленко) – 17:11 (5x4) 1:3 Римашевский (Ильенко, Адамчук) – 31:42 (5x5) 2:3 Уил (Гусев, Комтуа) – 41:14 (5x4) 3:3 Джиошвили (Комтуа, Пыленков) – 57:20 (6x5) 4:3 Гусев – 65:00
Часть цитат игрока из выпуска:
- «Иногда можно играть и погрязнее» (в раздевалке перед игрой).
- «Долби 91-го каждую смену!» (Комтуа просит обратить внимание нападающего «Динамо» Максима Джиошвили на Даниэля Спронга, игрока ЦСКА).
- «Делайте перепас, покажите сильный заброс… но ****** на ворота».
- «А ты, дурочка, боялась!» (партнеру по команде после победы «Динамо»).
- «В следующий раз смотри на ноги. Если ноги широко, делаешь движение и сразу он пластается. Хотя так-то *****, ты забил!» (Комтуа говорит своему одноклубнику, реализовавшему буллит).
Комментарии
