Эмоции нападающего «Динамо» Комтуа по ходу дерби с ЦСКА в КХЛ

Эмоции нападающего «Динамо» Комтуа по ходу дерби с ЦСКА в КХЛ
Аудио-версия:
Нападающий московского «Динамо» Максим Комтуа стал героем шоу «Хороший гол: Игрок», вышедшего на Кинопоиске. с озвучкой студии «Кубик в кубе». Действие разворачивается 10 октября во время матча «Динамо» с ЦСКА, который закончился со счетом 4:3 в пользу «Динамо» после серии буллитов.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 октября 2025, пятница. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 3
Б
ЦСКА
Москва
0:1 Саморуков (Мингачёв) – 07:04 (5x4)     0:2 Гурьянов (Долженков, Гарднер) – 13:16 (5x5)     0:3 Спронг (Зернов, Коваленко) – 17:11 (5x4)     1:3 Римашевский (Ильенко, Адамчук) – 31:42 (5x5)     2:3 Уил (Гусев, Комтуа) – 41:14 (5x4)     3:3 Джиошвили (Комтуа, Пыленков) – 57:20 (6x5)     4:3 Гусев – 65:00    

Часть цитат игрока из выпуска:

  • «Иногда можно играть и погрязнее» (в раздевалке перед игрой).
  • «Долби 91-го каждую смену!» (Комтуа просит обратить внимание нападающего «Динамо» Максима Джиошвили на Даниэля Спронга, игрока ЦСКА).
  • «Делайте перепас, покажите сильный заброс… но ****** на ворота».
  • «А ты, дурочка, боялась!» (партнеру по команде после победы «Динамо»).
  • «В следующий раз смотри на ноги. Если ноги широко, делаешь движение и сразу он пластается. Хотя так-то *****, ты забил!» (Комтуа говорит своему одноклубнику, реализовавшему буллит).
