Эмоции нападающего «Динамо» Комтуа по ходу дерби с ЦСКА в КХЛ

Нападающий московского «Динамо» Максим Комтуа стал героем шоу «Хороший гол: Игрок», вышедшего на Кинопоиске. с озвучкой студии «Кубик в кубе». Действие разворачивается 10 октября во время матча «Динамо» с ЦСКА, который закончился со счетом 4:3 в пользу «Динамо» после серии буллитов.

Часть цитат игрока из выпуска: