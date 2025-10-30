«Колорадо» продлил контракт с нападающим Нечасом на общую сумму $ 92 млн

«Колорадо Эвеланш» продлил контракт с нападающим Мартином Нечасом на общую сумму $ 92 млн. Новое соглашение рассчитано на восемь лет с кэпхитом $ 11,5 млн. Инсайдер НХЛ Пьер Лебрюн заявил, что подписные бонусы составят $ 60,4 млн.

Нечас был выбран на драфте НХЛ 2017 года под общим 12-м номером «Каролиной Харрикейнз». 24 января 2025 года форвард был обменян в «Колорадо».

В нынешнем сезоне 26-летний нападающий сыграл 11 матчей, в которых забросил семь шайб и отдал шесть результативных передач. Всего в рамках Национальной хоккейной лиги Мартин провёл 452 игры, в которых записал на свой счёт 339 (131+208) очков.