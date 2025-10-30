Скидки
Форвард «Айлендерс» Барзал пропустит игру с «Каролиной» из-за опоздания на тренировку

Нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Мэтью Барзал пропустит игру с «Каролиной Харрикейнз» из-за опоздания на тренировку. Решение о пропуске матча принял главный тренер «островитян» Патрик Руа.

«Такова культура нашей команды. Мы приняли решение не выпускать его сегодня. Барзи не в восторге от этого, хотя уважает наше решение и понимает его», — приводит слова Руа Daily Faceoff.

Отмечается, что Барзал сможет вернуться в состав ко встрече с «Вашингтон Кэпиталз» 1 ноября.

В нынешнем сезоне форвард забил два гола и отдал шесть результативных передач в девяти матчах.

В ближайшей встрече «Нью-Йорк Айлендерс» встретятся в гостях с «Каролиной Харрикейнз». Матч состоится в ночь на 31 октября и начнётся в 2:30 мск.

НХЛ — регулярный чемпионат
31 октября 2025, пятница. 02:30 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Не начался
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
