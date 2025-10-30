Форвард «Айлендерс» Барзал пропустит игру с «Каролиной» из-за опоздания на тренировку

Нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Мэтью Барзал пропустит игру с «Каролиной Харрикейнз» из-за опоздания на тренировку. Решение о пропуске матча принял главный тренер «островитян» Патрик Руа.
«Такова культура нашей команды. Мы приняли решение не выпускать его сегодня. Барзи не в восторге от этого, хотя уважает наше решение и понимает его», — приводит слова Руа Daily Faceoff.
Отмечается, что Барзал сможет вернуться в состав ко встрече с «Вашингтон Кэпиталз» 1 ноября.
В нынешнем сезоне форвард забил два гола и отдал шесть результативных передач в девяти матчах.
В ближайшей встрече «Нью-Йорк Айлендерс» встретятся в гостях с «Каролиной Харрикейнз». Матч состоится в ночь на 31 октября и начнётся в 2:30 мск.