Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Торпедо — Лада, результат матча 30 октября 2025 года, счёт 2:0, КХЛ 2025/2026

«Торпедо» четвёртый раз в сезоне победило тольяттинскую «Ладу»
Комментарии

В Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Торпедо» и тольяттинской «Ладой». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 октября 2025, четверг. 19:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
2 : 0
Лада
Тольятти
1:0 Летунов (Соколов, Alexei Kruchinin) – 04:46 (5x4)     2:0 Яремчук (Атанасов) – 48:37 (5x5)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

На пятой минуте первого периода Максим Летунов с передач Егора Соколова и Алексея Кручинина открыл счёт во встрече. В середине третьего периода Александр Яремчук с передачи Василия Атанасова удвоил преимущество хозяев льда.

Для нижегородской команды эта победа стала четвёртой над «Ладой» в текущем сезоне.

В следующей игре регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Торпедо» встретится с «Автомобилистом» в Екатеринбурге 2 ноября. «Лада» 1 ноября сыграет в Казани с местным «Ак Барсом».

Жми на газ в гонке за PS5! Играй в «Фанатский Экспресс»!
Жми на газ в гонке за PS5! Играй в «Фанатский Экспресс»!
ИГРАТЬ
Реклама
Рекламодатель: Реклама. 18+. ООО «Фортуна». ИНН 6164205110
2Ranymt44Dw
Календарь КХЛ
Таблица КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android