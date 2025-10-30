«Торпедо» четвёртый раз в сезоне победило тольяттинскую «Ладу»

В Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Торпедо» и тольяттинской «Ладой». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

На пятой минуте первого периода Максим Летунов с передач Егора Соколова и Алексея Кручинина открыл счёт во встрече. В середине третьего периода Александр Яремчук с передачи Василия Атанасова удвоил преимущество хозяев льда.

Для нижегородской команды эта победа стала четвёртой над «Ладой» в текущем сезоне.

В следующей игре регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Торпедо» встретится с «Автомобилистом» в Екатеринбурге 2 ноября. «Лада» 1 ноября сыграет в Казани с местным «Ак Барсом».