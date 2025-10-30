Московское «Динамо» прервало восьмиматчевую победную серию «Северстали»

В Череповце на стадионе «Ледовый дворец» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Северсталью» и московским «Динамо». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:0.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

На третьей минуте первого периода Дилан Сикура открыл счёт во встрече. За 17 секунд до конца второго периода Игорь Ожиганов с передач Дилана Сикуры и Кирилла Адамчука сделал счёт 2:0 в пользу гостей. В начале третьего периода Артём Швец-Роговой забросил третью шайбу «Динамо» в игре.

«Северсталь» прервала свою восьмиматчевую победную серию, проиграв впервые с 5 октября 2025 года.

В следующей игре «Северсталь» встретится с «Шанхайскими Драконами» дома 1 ноября. «Динамо» в этот же день примет на своём льду ЦСКА.