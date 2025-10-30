Минское «Динамо» крупно обыграло «Амур» и одержало четвёртую победу подряд
В Минске (Беларусь) на стадионе «Минск-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Динамо» и хабаровским «Амуром». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:2.
Фонбет Чемпионат КХЛ
30 октября 2025, четверг. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
6 : 2
Амур
Хабаровск
1:0 Сотишвили (Стась) – 06:48 (5x5) 2:0 Усов (Диц) – 14:42 (5x5) 3:0 Бориков (Шипачёв, Брук) – 20:51 (5x5) 3:1 Коротких (Лихачёв, Дыбленко) – 32:46 (5x4) 4:1 Мороз (Брук) – 34:36 (5x5) 5:1 Лайл (Пинчук, Энас) – 40:26 (5x5) 6:1 Мороз – 56:04 (5x4) 6:2 Лихачёв (Талалуев, Соловьёв) – 58:15 (5x5)
В составе победителей шайбы на свой счёт записали Даниил Сотишвили, Илья Усов, Егор Бориков, Вадим Мороз (дубль) и Брэди Лайл. У «Амура» голы забили Игнат Коротких и Ярослав Лихачёв.
Для белорусского клуба данная победа стала четвёртой подряд. У «Амура» — пятое поражение подряд.
В следующей игре регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги минское «Динамо» встретится с ЦСКА дома 3 ноября. «Амур» 2 ноября примет на своём льду «Адмирал».
