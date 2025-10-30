Минское «Динамо» крупно обыграло «Амур» и одержало четвёртую победу подряд

В Минске (Беларусь) на стадионе «Минск-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Динамо» и хабаровским «Амуром». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:2.

В составе победителей шайбы на свой счёт записали Даниил Сотишвили, Илья Усов, Егор Бориков, Вадим Мороз (дубль) и Брэди Лайл. У «Амура» голы забили Игнат Коротких и Ярослав Лихачёв.

Для белорусского клуба данная победа стала четвёртой подряд. У «Амура» — пятое поражение подряд.

В следующей игре регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги минское «Динамо» встретится с ЦСКА дома 3 ноября. «Амур» 2 ноября примет на своём льду «Адмирал».