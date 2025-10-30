Евгений Кузнецов назвал матчи, в которых испытал свои самые сильные эмоции

Нападающий «Металлурга» Евгений Кузнецов рассказал о матчах своей карьеры, в которых испытал самые сильные эмоции.

— Вы дважды выиграли чемпионат мира, побеждали в знаменитом финале молодёжного ЧМ в Баффало, когда отыграли у канадцев три шайбы, брали Кубок Стэнли. Когда эмоции были самыми сильными?

— Самые мощные — это когда мы с «Трактором» проиграли в финале Кубка Гагарина — 2013 московскому «Динамо». Я, к сожалению, позитивные эмоции быстро забываю. Вот вы вспомнили финал молодёжного чемпионата мира в Баффало 2011 года, а мне в голову приходит поражение в финале следующего чемпионата мира от шведов в овертайме. Чётко помню то ощущение — не знаю, поймёте или нет — боль в животе. Ты сидишь и понимаешь, что не хватило совсем чуть-чуть. Желание не испытывать этого снова, наверное, самая сильная мотивация, которая может быть, — цитирует Кузнецова «Российская газета».